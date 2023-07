Reinbacher: Eine Extra-Prämie für die Unterschrift

Zugleich nimmt die Vereinbarung etwas Druck vom OEHV-Teamspieler: Kommt er in der kommenden NHL-Saison in weniger als zehn Spielen zum Einsatz, tritt der Vertrag nicht in Kraft und verlängert sich zugleich automatisch um eine weitere Saison. Für den ehrgeizigen Hohenemser steht ohnehin längst fest: „Ich möchte so schnell wie möglich in der NHL spielen.“