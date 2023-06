NHL-Hoffnung: Auf den Spuren von Rekordmann Vanek

Mit seinen 18 Jahren ging David Reinbacher vergangene Saison in der starken Schweizer Liga so richtig ab: Klotens Head Coach Jeff Tomlinson setzte kontinuierlich auf den jungen Verteidiger. Der gebürtige Hohenemser nutzte seine Chance, kam in 46 Einsätzen auch auf drei Tore und 19 Assists, spielte sich in den WM-Kader von Österreichs Teamchef.