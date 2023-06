„David ...“: Goalie vergisst Namen bei NHL-Draft

David Reinbacher wird ab kommender Saison in der NHL sein Talent unter Beweis stellen. Die Montreal Canadiens sicherten sich in der Nacht auf Donnerstag im NHL-Draft in Nashville die Rechte am 18-Jährigen, für eine peinliche Panne sorgte allerdings Startorhüter Carey Price, der beim Ausrufen des Picks den Namen des Vorarlbergers vergessen hatte.