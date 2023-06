Reinbacher: „Dieses Hoppala war Schock für mich“

Der wie Thomas Vanek 2003 an fünfter Stelle „gepickt“ wurde, so an der Seite des Steirers zum rot-weiß-roten Rekordmann aufstieg, auf dem Weg von der Tribüne, wo ihm seine Familie gratulierte, zur Bühne über Funk bereits das erste TV-Interview abgab. „Es ist unglaublich, ich kann nicht beschreiben, was in mir vorgeht“, sagte Reinbacher. Für ihn verlief der Abend somit nach Wunsch: „Ich will so früh wie möglich und als erster Verteidiger gezogen werden“, hatte er vorab im „Krone“-Interview erzählt - beides ging auf. Zum Aussetzer von Price meinte der Teamspieler: „Dieses Hoppala war ein kleiner Schock für mich. Ich hätte nicht gedacht, dass ich dieser David sein werde.“