Extrem-Unwetter in Salzburg: Brand und Murenabgang

Heftige Unwetter mit Starkregen und Blitzeinschlägen forderten am 5. Juli 2023 in den frühen Abendstunden die Einsatzkräfte im Bezirk Tamsweg. Im Ortsteil Rothenwand der Gemeinde Zederhaus entzündete sich auf einer Höhe von 1.400 Metern in einem Waldgebiet ein kleinflächiger Brand. Ein Haufen aus Ästen und Reisig war durch einen Blitzeinschlag in Flammen geraten. Die Freiwillige Feuerwehr Zederhaus konnte schnell eingreifen und so eine Ausbreitung des Feuers verhindern.