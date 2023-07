Happy Birthday, Michael Heltau!

1965 holt ihn die Theaterlegende Giorgio Strehler als Selim in Mozarts „Entführung“ zu den Salzburger Festspielen, und er ist dort Heinrich VI. im legendären „Spiel der Mächtigen“ Shakespeares & Strehlers, unter dem er auch an der Burg in Stücken Goldonis, Shakespeares, Pirandellos sensationelle Triumphe feiert.