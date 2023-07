Starthilfe ins Berufsleben

Nach Beendung der allgemeinen Schulpflicht stellt sich für viele steirische Jugendliche auch heuer wieder die Frage: Was nun? Womit sich junge Menschen beim Start ins Berufsleben oft schwertun, was sie dabei beachten sollten und wie Jugend am Werk bei der Berufsorientierung und dem Einstieg in die Arbeitswelt konkret unterstützen kann, weiß Ausbildungs- und Arbeitsmarkt-Expertin Waltraud Pölzl von Jugend am Werk Steiermark.