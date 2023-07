Die Meister der Lüfte am Start in Mariazell

Segelflugsport pur konnte man in der vergangenen Woche einmal mehr am Mariazeller Flugplatz miterleben. Das Starterfeld bei den Staatsmeisterschaften war prominent besetzt: Unter den 56 Startern befanden sich sogar einige Welt- und Europameister. Mit einem prominenten südafrikanischen Segelflugzeugbauer und Gästen aus Deutschland und Tschechien flogen dieses Mal auch internationale Flugsportler in einer eigenen Wertung mit. Und zum ersten Mal in der Geschichte des Segelflug-Sportclubs Mariazell waren auch zwei Pilotinnen am Start.