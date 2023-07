Die neuesten Entwicklungen am Tiroler Arbeitsmarkt

Mit Stichtag 30. Juni waren in Tirol 10.796 Personen arbeitslos. Im Vergleich zum Vorjahr sind das um zehn Menschen weniger (minus 0,1 Prozent). Die Arbeitslosenquote von drei Prozent gilt als „Vollbeschäftigung“ und wird sonst nur vom Bundesland Salzburg erreicht. Am schlechtesten ist die Quote in Wien (10,2 Prozent).