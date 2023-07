Ausfahrt verpasst und auf S37 stehen geblieben

Am Montagmorgen war eine 45-jährige Klagenfurterin auf der S37 Richtung St. Veit an der Glan (Kärnten) unterwegs. Diese wollte die Frau bei der Ausfahrt St. Veit/Süd verlassen. Da sie die Abfahrt aber versäumte, hielt sie ihren PKW kurz danach im einspurigen Baustellenbereich an und löste einen großen Unfall aus.