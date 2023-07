Drei Verletzte bei schweren Motorradunfällen

Auch am Sonntag und bei einem missglückten Überholvorgang verlor ein 21-jähriger einheimischer Motorradfahrer gegen 13.25 Uhr auf der Brennerbundesstraße in Schönberg die Kontrolle über sein Motorrad. Er stürzte und verletzte sich am linken Bein erheblich. Die Rettungs brachte ihn in die Klinik.