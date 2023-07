US-Präsident Joe Biden nimmt an NATO-Gipfel teil

CIA setzt auf Rekrutierungen in Russland für Spionage

Der US-Auslandsgeheimdienst CIA will aus einer von ihm ausgemachten wachsenden „Abneigung“ in der russischen Gesellschaft gegen den Ukraine-Krieg Nutzen für seine Spionageaktivitäten ziehen. „Diese Abneigung schafft eine günstige Gelegenheit für uns bei der CIA, wie es sie nur einmal in einer Generation gibt“, so CIA-Chef William Burns am Samstag in einer Rede bei der Ditchley-Stiftung in Oxfordshire in England.