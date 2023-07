Silbereisen und Egli: Heiße Flirts auf der Bühne

Immer diese Gerüchte über Beatrice Egli und Florian Silbereisen, ob sie ein Paar seien. Das nervt die Schlagerstars - sagen sie zumindest. Aber dann kommen sie auf Eglis neuem Album mit einem gemeinsamen Song an, der es in sich hat: „Das wissen nur wir, was zwischen uns heut‘ Nacht passiert“, singen sie in ekstatischen Tönen. Und: „Hinter verschlossenen Tür‘n werde ich womöglich schwach bei dir.“ Jede Menge Stoff für die Gerüchteküche. Die heißen Flirts bei einem gemeinsamen Auftritt am Samstag gießen da nur noch mehr Öl ins Feuer ...