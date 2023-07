Grünes Licht: Letzte Hürde für MCI-Neubau gefallen

Acht Monate intensive Arbeit

Dornauer hat in den letzten acht Monaten intensiv daran gearbeitet, dieses Ziel noch vor dem Sommer zu erreichen. „Entsprechend groß ist nun unsere Freude über diese positive Beurteilung der Fachjuroren und deren Empfehlung auf Umsetzung des MCI-Neubaus. Am 13. Juli wird der Innsbrucker Bauausschuss die Vorentwurfsplanung behandeln. Dabei soll es zu einer ,Wohlmeinung’ für den notwendigen Bebauungsplan kommen“, sagt Dornauer zur „Krone“. Und weiter: „Gestern habe ich dann gleich mein Team beauftragt, in die Einreichplanung zu gehen. In dieser Phase werden wir eng mit dem Team rund um Rektor Andreas Altmann kooperieren.“