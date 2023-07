Ukrainerin spielte gegen 20 Gegner gleichzeitig!

50.000 Euro Preisfonds

„Der Spaß ist im Vordergrund“, sagte die Ukrainerin, die nach 13 Zügen die erste Kontrahentin besiegt hatte – einer nach dem anderen folgte. Am Ende gewann Muzytschuk 17 Partien, aber Huber sowie der Bad Leonfeldener Andreas Tauber und U16-Akteur Michael Gillhofer trotzen ihr ein Remis ab! Noch bis Sonntag läuft in der PlusCity der Grand Prix, an dem nicht weniger als 40 Großmeister (!) teilnehmen. „Wir wollen Schach in die Öffentlichkeit tragen, 100.000 Menschen können auf 150 über die ganze Mall aufgebauten Brettern Schach erleben“, sagt OK-Chef und Verbandspräsident Michael Stöttinger über das Event, bei dem in acht Kategorien - auch für Jugendliche - ein Preisfonds von 50.000 Euro ausgeschüttet wird!