7-Jährige trifft Lebensretter nach Badeunfall

Der 56-jährige Sozialarbeiter mit peruanischen Wurzeln war an dem sonnigen Tag wie so oft an der Donau unterwegs. „Es ging alles fürchterlich schnell. Ich wusste, jetzt muss ich etwas tun, sonst überlebt das Mädchen nicht“, berichtet der Lebensretter über den Moment, als er Jasmin im Wasser entdeckte.