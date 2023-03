„Ich habe getan, was jeder tun müsste: geholfen“

Seine Zivilcourage hat das ganze Land bewegt. Der 28-jährige Eskalationsmanager bei A1 trieb einen mutmaßlichen Vergewaltiger in die Hände der Polizei. Und rettete damit vielleicht einem Mädchen (26) das Leben. Wie berichtet, lag es nackt am Boden am Leipziger Platz nahe der U-Bahn-Station Jägerstraße. An die 30 Menschen in unmittelbarer Nähe. Sie schrie, brüllte, weinte - ihr Peiniger (ein illegal in Österreich aufhältiger Tunesier, 24) ließ nicht von ihr ab. Doch niemand scherte sich um sie. Außer Timo und seine Freundin. Der Ex-Fußballer sprintete dem flüchtenden Täter hinterher, hielt die Polizei via Handy keuchend und außer Atem auf dem Laufenden und trieb ihn in die Hände der Exekutive.