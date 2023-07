Formel 1 in Spielberg: Klebe-Alarm am Ring!

Kommen sie, oder kommen sie nicht? Diese Frage stellt sich an diesem Wochenende am Red Bull Ring. Denn im Vorfeld des Grand Prix war im Internet zu lesen, dass die Klima-Kleber mit Aktionen auf ihre Forderungen aufmerksam machen wollen. So sollen alle wichtigen Zufahrten in Spielberg Ziel der Proteste sein. Die Formel 1 wäre sicherlich ein passendes Umfeld für medienwirksame Aktionen. Von der Letzten Generation Österreich gab es dazu allerdings keine Stellungnahme.