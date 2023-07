„Schlechter Scherz - es ging nur ums Überleben!“

Perez hilft das im Moment freilich nichts, zum vierten Mal in Folge fand das Q3 ohne „Checo“ statt. „Er wäre sicher in den ersten zwei Reihen gestanden“, sagte Marko, der Perez zumindest im Sprint am Samstag ein Erfolgserlebnis wünscht. Wenig später meldete sich noch einmal Verstappen zum Thema des Tages. „Wir haben ausgesehen wie Amateure, weil so viele Zeiten gestrichen worden sind. Es ist einfach so schwer, das Limit abzuschätzen. Du sitzt sehr tief, die Reifen erhitzen und das Auto untersteuert.“