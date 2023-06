Austria-Bomber Fridrikas schon wieder in Torlaune

Noch keine Neuverpflichtungen

Bei der Austria waren bis auf den Brasilianer Rafael Devisate, der aber schon länger mittrainiert, erneut keine Testspieler im Einsatz. Die Lustenau-Fans müssen sich also weiterhin in Geduld üben, was Neuverpflichtungen betrifft. Nicht dabei war der von Dornbirn zurückgekehrte Jan Stefanon. Knapp einen Monat vor Meisterschaftsbeginn gibt es im Kader der Lustenauer also noch haufenweise Baustellen. Mindestens zehn Spieler fehlen noch. Ab Donnerstag geht es für die Rumpfmannschaft ins dreitägige Kurztrainingslager nach Lech.