Einbrecher kamen, während Bewohner schliefen

Aus den insgesamt vier Wohnhäusern in Glanz bei Irschen, Kleblach-Lind und Radlach bei Steinfeld wurde ausschließlich Bargeld in Höhe von meheren Hundert Euro gestohlen. Der oder die Täter dürften äußerst leise gewesen sein, denn in drei Wohnhäusern befanden sich die Bewohner während der Einbrüche zu Hause und schliefen. Das Wohnhaus in Glanz wird durch eine Wildkamera überwacht.