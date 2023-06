Baby Nummer vier für Chrissy Teigen & John Legend

US-Model Chrissy Teigen (37) und ihr Mann, „All of Me“-Sänger John Legend (44), sind zum vierten Mal Eltern geworden. Söhnchen Wren Alexander Stephens sei am 19. Juni von einer Leihmutter geboren worden, schrieb Teigen am Mittwoch (Ortszeit) in einer längeren Instagram-Botschaft. Sie wollten sich für dieses „unglaubliche Geschenk“ bei Alexandra, ihrer Leihmutter, bedanken. Der Name des Kindes sei nun immer mit ihr verbunden.