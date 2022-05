Sanierung oder Aus: Es wird eng für das Sportbad

Damit kommt man kostenmäßig aber schon in die Nähe der bereits vor zwei Jahren stark diskutierten 50-Meter-Schwimmhalle beim Tivoli, die rund 40 Millionen Euro kosten würde, bei dem aber Bund und Land mitzahlen würden und das die verfügbare Wasserfläche in Innsbruck noch einmal deutlich nach oben treiben würde - entgegen dem allgemeinen Trend. Wie berichtet, muss Tirol seit 2010 einen Verlust an Schwimmbädern hinnehmen - 64 an der Zahl!