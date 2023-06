Startschuss für das neue American Football-Zentrum

Fast 40 Jahre später bekommt die Sportart in der Mozartstadt eine Heimat. In Liefering erfolgte der Spatenstich zum neuen American Football-Zentrum. Das Zuhause der Ducks wird alle Stücke spielen: Eine Tribüne für knapp 1000 Fans, moderne Umkleiden, Büros und Meetingräume, 800 m² an Indoor- und Outdoortrainingsmöglichkeiten, sowie ein Kunstrasenplatz und Flutlicht. Die ganze Anlage ist auf den US-Sport ausgelegt. Stadt und Land beteiligen sich mit 1,6 Millionen Euro.