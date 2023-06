„Das wird ein tolles Tennis-Fest“

Im Erscheinungsbild will das Challenger-Turnier der Kategorie 125, das für die kommenden drei Jahre fix im ATP-Kalender steht, professioneller werden. So wurde der Spieler- und Aufwärmbereich in die Eisarena ausgelagert. Durch eine Verschiebung der Tribüne um zwei Meter gibt es zudem mehr Auslauf für die Spieler am Platz.