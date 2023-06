Dubrovnik geht mit Strafen gegen Rollkoffer vor

Getragen, nicht gerollt: In Kroatiens beliebter Hafenstadt Dubrovnik sind Rollkoffer künftig verboten - besser gesagt ihr Lärm. Und auch Italien bereichert die - bereits lange - Liste der Einschränkungen für Touristen an verschiedenen Urlaubsdestinationen: Im kleinen Dorf Portofino an der italienischen Riviera wird man fürs Stehenbleiben bestraft. Wo es sonst noch überall Regeln, Vorschriften und Verbote zu befolgen gilt? Wir haben für Sie recherchiert!