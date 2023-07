Tiere auf der Suche nach einem Zuhause

Wiebke (drei Jahre) ist eine quirlige, dreijährige Hündin, die es liebt, über Wiesen zu toben und alle zum Lachen zu bringen. In ihrem Übermut ist sie oft recht stürmisch, weshalb sie noch einiges von ihren neuen Haltern lernen möchte. Interessenten können sich telefonisch unter 01/734 110 20 oder per Mail an hundevergabe@tierquartier.at melden.