NEOS wollen Hälfte der Schulbürokratie „kübeln“

90 Prozent des Lehrpersonals gab in der Befragung an, dass es Tätigkeiten verrichtet, die viel Zeit kosten und wenig nutzen. Nur an den Berufsbildenden mittleren und höheren Schulen (BMHS), wo es ein mittleres Management und Verwaltungskräfte gibt, fällt die Bewertung etwas positiver aus (82). Laut NEOS-Bildungssprecherin Martina Künsberg Sarre nannten 57 Prozent der Befragten über alle Schulformen hinweg als „Zeitfresser“ Administration, Listen und Statistiken, die teilweise doppelt und dreifach ausgefüllt werden müssen.