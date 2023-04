Wiener Direktoren: Dauerstress und Überbelastung

Forderungen von Schulen

Damit Schule wieder ihre gesellschaftliche Funktion erfüllen kann, fordern die Direktoren stellvertretend für nahezu 500 Pflichtschulen: Administratoren wie an den Bundesschulen. Eindeutig definierte Ansprechpartner in der Bildungsdirektion. Schulärzte, Schulpsychologen und Schulsozialarbeiter an jedem Standort in ausreichendem Ausmaß. Überdies einen runden Tisch mit Vertretern des Bundesministeriums und der Bildungsdirektion Wien.