Drogen vernichtet: Hier brennen über 400 Mio. Euro

Die Militärjunta habe mehr als 100 verschiedene Arten von Suchtmitteln vernichten lassen, teilte Myanmars Zentralkomitee für Drogenmissbrauchskontrolle (CCDAC) am Montagabend (Ortszeit) mit. Verbrennungs-Zeremonien fanden in der größten Stadt Yangon (früher Rangun) sowie in Mandalay und Taunggyi statt.