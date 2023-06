Dieses Team stellt Weichen für Formel-1-Einstieg

„[...], um sich mit den besten Teams der Welt zu messen“

Vor allem im Nachwuchsbereich hat sich Hitech bereits einen Namen gemacht und ist in der F2, F3 und F4 vertreten. Gegründet wurde das Team 2015 vom ehemaligen Red-Bull-Juniorfahrer Oliver Oakes. Ein Einstieg in die Formel 1 wäre „ein Schritt, der die Formelsport-Leiter vervollständigen und zeigen würde, dass Hitech über die richtigen Mitarbeiter, Erfahrungen und Ressourcen verfügt, um sich mit den besten Teams der Welt zu messen“, so das Team in einer Pressemitteilung.