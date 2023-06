Experimente und Inspirationen leuchten vielfältig

Vielschichtige Formationen in Beton, Glas und Metall geben dem Domenig-Steinhaus seine einzigartige Form mit zahlreichen Perspektiven und Lichtwechseln. Diese fangen Studierende des Studiengangs „Neue Musik“ an der GMPU ein, um in einer „Konzertinstallation“ die Architekturikone am Ossiacher See mit Musik zu durchfluten.