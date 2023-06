Fulminantes Jubiläum mit internationalen Musikern

Genauso wie die Stars, die auch in diesem Jahr wieder aufgetreten sind: Bereits am Freitag strömten Menschenmassen für RAF Camora auf die Insel. Aber auch am Samstag und am Sonntag konnte sich das Line-up mit Namen wie The BossHoss, Bonnie Tyler, Julian le Play, Silbermond, Alle Achtung, KTEE und Leony sehen lassen. Das große Finale bestritt dann Michael Patrick Kelly, der bereits im Jahr 1995 mit dem Auftritt der Kelly Family für einen Besucherrekord gesorgt hatte. Mittlerweile ist das Donauinselfest das größte Open-Air-Festival Europas mit freiem Eintritt. Da kann man nur auf die nächsten 40 Jahre hoffen!