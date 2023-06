Jorge González: ein Nuklear-Ökologe & Flüchtling

Mit nur 17 Jahren bekam Jorge González 1985 als einer von wenigen Kubanern die Chance, ins Ausland zu gehen und zu studieren. Er kam also blutjung in die damalige Tschechoslowakei, wo er bis heute ein bekanntes Gesicht ist. Ähnlich wie in Deutschland saß er auch hier als Jury-Mitglied in einer bekannten slowakischen TV-Tanz-Show.