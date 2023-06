Im Dialog mit der Nachbarschaft und der Stadt

In der Outdoor Ausstellung reagieren Künstler auf Umgebung und Umwelt: So lud etwa Claudia Märzendorfer zehn Musiker, Künstler und Schriftsteller dazu ein, Nist- und Futterhäuschen für Vögel zu entwerfen. Anna Pauls 24/7 Automaten-Shop reflektiert Reaktionen des zivilen Ungehorsams auf den Klimawandel. Marie Vermont projiziert in ihren Klimacollagen unerwartete Stadt-Utopien auf öffentliche Werbeflächen. Im Trösch III zeigen Flavia Mazzanti und Ralo Mayer ihre multimedialen Installationen. Werke von Anita Fuchs, Barbara Kapusta und Christina Gruber machen während der Umbauzeit den Vorplatz vor dem Kunst Haus Wien zum Ausstellungsraum. Daneben werden Orte in der Weißgerberstraße und an der Weißgerberlände mit Werken von Thomas Feuerstein, Simon Brugner, Hugo Canoilas und Stephanie Winter & Salon Hybrid bespielt.