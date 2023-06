Michael Wendler und Laura Müller: Das Baby ist da!

Auf Instagram gab Laura Müller am Montag die Geburt des Mini-Wendlers bekannt. „Unser Baby ist da“, hieß es im Kommentar zu einem Pärchenfoto, das das hochschwangere Model in einer Umarmung mit seinem Ehemann zeigt. „Der schönste Tag meines Lebens war noch so viel schöner als ich ihn mir immer vorgestellt habe.“