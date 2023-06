Nick Cassidy triumphiert bei Portland-Premiere

Nick Cassidy hat das zwölfte von 16 Rennen in der Formel E gewonnen. Mit seinem dritten Saisonsieg beim erstmals in Portland im US-Bundesstaat Oregon ausgetragenen Rennen rückte der für Envision-Jaguar fahrende Neuseeländer in der WM-Wertung der vollelektrischen Serie bis auf einen Punkt an den neuen Gesamtleader Jake Dennis (Andretti-Porsche) heran. Dennis belegte knapp dahinter den zweiten Platz. Pascal Wehrlein (Porsche) verlor als Achter seine Führung.