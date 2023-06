Mit Pistolen zum Traualtar: Flucht vor Polizei

Am Samstagnachmittag, kurz vor 16 Uhr schlugen Zeugen Alarm: Bei einem Hochzeits-Konvoi, der auf der B139 von Traun in Richtung Linz unterwegs war, hielten zwei der Hochzeitsgäste in Pasching eine Pistole aus dem Fenster eines fahrenden Pkw. Auf Höhe der Kreuzung mit dem Larnhauserweg in Leonding nahmen Polizeistreifen die Verfolgung des Hochzeitskonvois auf.