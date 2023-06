Nehammer empfing bulgarischen Präsidenten in Wien

Nehammer dankte Bulgarien laut Bundeskanzleramt für die wichtigen Schritte, die in diesem Bereich bereits gemacht worden seien, und verwies auf das EU-Pilotprojekt zur Durchführung von Asylverfahren an der Außengrenze. Man sei sich einig, dass es so in der europäischen Asylpolitik nicht weitergehen könne, erklärte der Bundeskanzler einmal mehr. Gemeinsam werde man sich für einen robusteren EU-Außengrenzschutz, schnellere Rückführungen und Partnerschaften mit Drittstaaten einsetzen. Dafür solle das Thema Migration beim kommenden Europäischen Rat einen starken Platz einnehmen.