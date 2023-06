Steirerin nach Sturz in Wasserschacht ertrunken

Eine 56-jährige Frau ist am Donnerstag in der Südsteiermark nach einem Sturz in einen Wasserschacht ertrunken. Die Frau sei am Abend von Nachbarn in Hengsberg (Bezirk Leibnitz) leblos und kopfüber in dem Schacht vorgefunden worden, hieß es in einer Polizei-Aussendung.