Handys unter 300 Euro: Wer hat das beste?

Vier Kandidaten mussten im krone.at-Vergleichstest zeigen, was sie können - ein iPhone war natürlich nicht darunter, Apple bietet nämlich schlicht keine Smartphones für weniger als 300 Euro an. In der Android-Welt gibt es aber jede Menge Modelle, die auch für sparsame Smartphone-Käufer infrage kommen. Wir haben vier gängige Geräte namhafter Hersteller ausprobiert: das Motorola Moto G73 5G, das Samsung Galaxy A34 5G, das Xiaomi Redmi Note 12 Pro und das Vivo Y35. Der Sieger war eindeutig.