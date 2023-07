Der „Englishman“ rockt das Wörthersee-Stadion

„Every Breath You Take“, „Shape Of My Heart“ und natürlich der „Englishman in New York“; das sind alles unvergessliche Songs; dazu Duette mit zahllosen Größen – für Fans eines der besten aller Zeiten etwa „Little Something“ mit Melody Gardot. Sting oder zumindest einen der zahllosen Hits von Gordon Sumner, wie er in Zivil heißt, kennt jeder.