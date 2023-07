Wie Sie problemlos zu Bocelli und Sting anreisen

Verkehrsregeln an den Konzerttagen

Das Wetter sollte jedenfalls an beiden Tagen passen. Und damit alle rechtzeitig ihre Plätze einnehmen, setzen die Veranstalter wieder das altbewährte Stadion-Verkehrskonzept um: Der Südring wird zu einer Einbahnstraße (von Westen nach Osten), in der Siebenhügelstraße gilt Fahrverbot (ausgenommen Linienbusse), Parkplätze gibt es beim Stadion, Minimundus und der Messe. Für VIP-Karten-Besitzer gibt es eigene reservierte Parkplätze im Bereich Südring (siehe Grafik). Es wird jedoch empfohlen, mit öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen.