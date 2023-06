„Panzerknacker-Bande“ nach Coup auf der Flucht

Wie sich herausstellte, war der Safe am 12. Juni von vier maskierten Tätern aus einem Lokal in Wiener Neudorf gestohlen worden. Gegen 3 Uhr Früh brachen die Panzerknacker in das Fast-Food-Restaurant ein, rissen den Tresor aus seiner Verankerung, bugsierten ihn anschließend ins Fahrzeug und suchten unerkannt das Weite.