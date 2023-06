Der Bio-Weinbauer mit dem Gspür fürs Wesentliche

Fahrradfahren für Fitness und um zu telefonieren

Während des „Krone“-Besuches auf seinem Gut, das muss an der Stelle auch mal gesagt sein, spielte es sich ständig ab. Dauernd läutete das Telefon, Seminar-Teilnehmer warteten auf seine Vorträge - und dennoch, der Kraftprotz hat noch Energie, um mit dem Fahrrad fahren zu gehen. Im Renntempo, versteht sich. „Ja, ich kompensiere meine zusätzliche Energie, die ich hab’, durchs Radl fahren. Und weil ich so viel am Radl sitze, halte ich mich fit - der positivste Effekt daran: Ich kann essen und trinken, was ich will, und vor allem, ich kann telefonieren“, muss er selbst ein bisserl lachen.