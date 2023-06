Klarer Alexandri-Sieg im Vorkampf der Freien Kür

Am Donnerstag (18 Uhr) geht es in der Technik-Kür bereits um EM-Medaillen, das Finale der Top-12 in der Freien Kür ist für Samstag (17 Uhr) angesetzt. Die Addition der Wertungen der beiden Final-Bewerbe entscheidet über die Vergabe des einen bei diesen Kontinental-Titelkämpfen zu vergebenden Olympia-Quotenplatzes. Das zuletzt in der Türkei auf Trainingslager weilende OSV-Paar scheint dafür gut gerüstet zu sein.