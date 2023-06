Topstar P!nk: Mit Liebe, Lust und Leidenschaft

Show ohne Grenzen

Nachdem die Newcomerin Gayle und die irischen Popkünstler The Script die rund 40.000 Fans in der restlos ausverkauften Arena bereits ordentlich in Fahrt gebracht haben, schwebte P!nk schon beim Opener „Get The Party Started“ vom Bühnenhimmel und zeigte kurz vor, was in den folgenden gut zwei Stunden noch so alles passieren würde. Die kunterbunte Bühne glich einer sommerlichen Fantasiewelt. Eine Eistüte, Flamingos, Meereswellen, opulente Lichtbögen und Bananenstauden tummelten sich darauf. Die Tänzerinnen und Tänzer düsten auf Flamingo-Segways über den T-förmigen Steg, verkleideten sich später bei „Blow Me (One Last Kiss)“ als Kussmünder und wirbelten wie Derwische durch die Gegend. P!nks „Summer Carnival“-Setting ist eine Mischung aus hochprofessionellem Popkonzert, zuckerbuntem Sommerfiebertraum und Empowerment-Lehrstunde.