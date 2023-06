Sturm-Sommer: Und wieder kommt „Gala“ zur Gala

Nach der kurzen Sommerpause startet Cupsieger und Vizemeister Sturm am Freitag, dem 23. Juni, in die Vorbereitung zur Saison 2023/24. Cheftrainer Christian Ilzer empfängt sein Team am Nachmittag im Trainingszentrum Messendorf. Nach einer Einheit in der Kraftkammer startet das öffentliche Training.