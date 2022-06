Emotions-Neuauflage: Sturm gegen Galatasaray

Was der Name Galatasaray bei den Sturm-Fans auslöst, ist aber wohl sonnenklar. Unvergessen die Duelle in der Champions League in der Saison 2000/2001 sowie äußerst erfolgreiche Spiele in der Europa League 2009/2010. Sehen Sie unten einige Impressionen aus den glanzvollen Sturm-Zeiten. Und nur soviel: Sturm ist gegen Galatasaray unbesiegt. Vier Spiele, zwei Siege und zwei Unentschieden holten die Grazer!