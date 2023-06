Insolvente Kaufleute und leere Geschäftslokale

In der Innsbrucker Innenstadt stehen viele Geschäftsräume leer. Auch in anderen Tiroler Orten ist das so. Gleichzeitig müssen einige Firmen Insolvenz anmelden. Die „Krone“ hat sich die Gründe für die Leerstände angesehen und bei Klaus Schaller vom Kreditschutzverband von 1870 nachgefragt, was es mit den Insolvenzen auf sich hat.